CITTA’ SANT’ANGELO: LUTTO PER SCOMPARSA CLAUDIO CILLI, TITOLARE STORICO RISTORANTE “DA MARGHERITA”

CITTA’ SANT’ANGELO – E’ morto martedì dopo una lunga malattia, Claudio Cilli, 56 anni, titolare dello storico ristorante “da Margherita” di Città Sant’Angelo. Lascia la compagna e i cinque figli.

Oltre al ristorante di Città Sant’Angelo, Cilli, 56 anni, era titolare del bar del distributore di carburanti Martina, a Montesilvano.

Scrive il presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano: “Siamo distrutti e sconcertati per la scomparsa dell’amico Claudio Cilli da sempre vicino alla nostra associazione all’interno della quale ha ricoperto anche incarichi di dirigente del gruppo ristoratori. Se ne va un brillante imprenditore ed una persona buona e generosa che ricorderemo sempre sorridente e disponibile con tutti.

“Era riuscito a far crescere con idee e caparbietà l’attività di famiglia facendo diventare il ristorante “Da Margherita” un punto di riferimento della ristorazione tradizionale Appena un mese fa aveva contattato la nostra associazione per informarsi circa corsi di formazione per i dipendenti a testimonianza della voglia di andare avanti e far crescere la sua attività malgrado le condizioni di salute. Sono centinaia i messaggi che tutta la categoria dei ristoratori sta inviando alla famiglia a testimonianza del grande affetto che tutti avevano per un grande imprenditore che rappresentava un simbolo della ristorazione”.

“Come Confcommercio porgiamo le più sentite condoglianze alla madre, al fratello, alla compagna ed ai figli avranno il compito di portare avanti lo storico nome del ristorante “Da Margherita”.