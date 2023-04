CITTÀ SANT’ANGELO – Un 71enne di Città Sant’Angelo è morto per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto in mattinata sulla strada Lungofino, nel territorio comunale della cittadina angolana.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno scontro frontale tra due auto. Sul posto è subito intervenuto il 118, che ha trasportato i feriti in ospedale.

Ad avere la peggio è stato l’uomo, che è morto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Ferita anche una ragazza di 24 anni: è in codice rosso e sono in corso tutti gli accertamenti sanitari. Sul posto, per i rilievi, la Polizia municipale di Città Sant’Angelo.