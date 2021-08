CITTA’ SANT’ANGELO, ALLA SCUOLA “FABBIANI” QUASI 300MILA PER NOLEGGIO DI STRUTTURE A USO DIDATTICO

CITTA’ SANT’ANGELO – Anche Città Sant’Angelo rientra nei 70 milioni di euro per affitti e noleggi, dei fondi per l’edilizia leggera. Al comune angolano, sono stati assegnati 274.346€ per il noleggio di strutture modulari temporanee, ad uso didattico. Si tratta della possibilità di investire tale somma, per la locazione di prefabbricati ideati appositamente per poterci svolgere attività didattica, in totale sicurezza.

Altri 30.000€, invece, sono stati finanziati al Comune di Città Sant’Angelo per lavori di adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche. Con questa somma, si andranno a compiere degli interventi tali da garantire l’agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l’adattamento delle aule in modo da favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2021-2022. Grande soddisfazione da parte del Primo Cittadino angolano, Matteo Perazzetti: “Altro risultato importante raggiunto per investire sulla nostra scuola. Con queste somme andremo ad intervenire nella scuola “Fernando Fabbiani” di Marina di Città Sant’Angelo.

Il covid19 ha stravolto le nostre vite e ha condizionato tutta la nostra quotidianità. Chi ha subito grandi conseguenze, è stata proprio la scuola e quest’anno, in particolare, bisognava ripartire in presenza, cercando di accantonare l’incubo della DAD. Con questi fondi arrivati, avremo la possibilità di mettere in sicurezza tutti gli alunni della Fabbiani, in modo da far ripartire il nuovo anno scolastico in tranquillità e nel rispetto dei protocolli.”