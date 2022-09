CITTA’ SANT’ANGELO: AUTOCISTERNA CARICA DI GPL SI RIBALTA, INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO

PESCARA – Momenti di apprensione nella tarda mattinata a Città Sant’Angelo (Pescara) dove, per cause in corso di accertamento, un camion cisterna che trasportava gpl si è ribaltato su un fianco, lungo una strada comunale, finendo fuori dalla sede stradale.

Leggermente ferito il conducente che dopo aver comunque messo in sicurezza il mezzo è stato soccorso dai sanitari del 118.

L’autocisterna, della capacità di 16.000 litri, per cause in fase di accertamento, si è rovesciata su un fianco sul terreno adiacente la strada, fortunatamente senza subire danni al serbatoio e conseguenti perdite di prodotto.

Il personale intervenuto ha provveduto all’immediata delimitazione dell’area potenzialmente esposta a rischio e alla messa in sicurezza del mezzo.

Al fine di ricondurre il mezzo nella sede stradale, si sta predisponendo il preventivo travaso dell’intero contenuto della cisterna in altro mezzo, secondo le procedure operative previste per tale tipologia di evento.

Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco, è intervenuta una unità del 118 e personale del locale comando-stazione dei Carabinieri.