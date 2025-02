CITTA’ SANT’ANGELO: CONCLUSO IL CORSO DI BASE DI PROTEZIONE CIVILE CON 75 VOLONTARI

CITTA’ SANT’ANGELO – Si è concluso nei giorni scorsi il Corso di base di Protezione Civile a cura della Sez. Aquile del Parco Città Sant’Angelo (PE).

Il corso di formazione recentemente ha rappresentato un’importante occasione di crescita per i partecipanti, offrendo un percorso articolato che ha combinato sia la parte teorica che quella pratica. Il programma formativo si è sviluppato in un totale di 5 giornate, suddivise in 4 sessioni teoriche e 1 sessione pratica. Le lezioni teoriche, tenute da formatori regionali e nazionali, hanno coperto tematiche fondamentali, permettendo ai partecipanti di acquisire conoscenze approfondite e aggiornate.

Durante queste giornate, gli esperti del settore hanno illustrato concetti, strumenti e metodologie, stimolando un confronto attivo con i partecipanti. Questo approccio interattivo ha favorito un apprendimento dinamico e ricco di spunti. La parte pratica, condotta da un formatore regionale, ha avuto luogo in un’unica giornata nel Centro Commerciale Ingrosso Ibisco, in Strada Lungofino 187, a Città Sant’Angelo (PE), nella Sala Osvaldo Mazzocchetti. Questa sessione ha permesso ai partecipanti di applicare direttamente quanto appreso nelle giornate teoriche, sperimentando sul campo le competenze e le tecniche discusse.

All’iniziativa di formazione hanno partecipato 75 Volontari delle Sezioni di Città Sant’Angelo, Pescara, e dal teramano Atri, Montorio al Vomano, Villa Vomano, Pietracamela e Torricella Sicura. Durante l’intero corso sono stati effettuati test di apprendimento per monitorare il progresso e la comprensione degli argomenti trattati. Questi momenti di verifica hanno consentito di calibrare il livello di apprendimento, mentre le sessioni interattive con i relatori hanno offerto l’opportunità di risolvere dubbi e approfondire tematiche specifiche. Alla conclusione del percorso formativo, i partecipanti sono stati valutati sulla base dei risultati ottenuti sia in ambito teorico sia pratico.

Gli “Attestati di partecipazione”, però, saranno rilasciati agli idonei, a seguito di una valutazione finale da parte di una specifica commissione d’esame, presieduta dal Presidente Giovanni Cagliostro. Il corso è stato curato dal Responsabile delle Pubbliche Relazioni, Giovanni Di Biase, in collaborazione con il Presidente dell’Associazione Giovanni Cagliostro, dal Responsabile Amministrativo Umberto Colaiaco e dalla Responsabile della Sezione di Atri, Ester Cagliostro. L’organizzazione è dei Responsabili della Sezione di Città Sant’Angelo dell’Associazione Aquile del Parco: Mirco Delle Monache e Antonio Lobolo.

L’iniziativa ha rappresentato un’opportunità unica di formazione, consentendo ai partecipanti di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e di mettere in pratica quanto appreso, contribuendo così al loro sviluppo professionale e alla valorizzazione delle competenze nel settore.