CITTA’ SANT’ANGELO: CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO A 37 ALUNNI DI SCUOLA MEDIA

CITTA’ SANT’ANGELO – Si è svolta ieri pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Città Sant’Angelo (Pescara) , la cerimonia di consegna degli attestati e della relativa Borsa di Studio in favore di 37 studenti angolani, che durante lo scorso anno scolastico si sono particolarmente distinti nel percorso di studio, conseguendo la licenza di scuola Media con una votazione compresa tra i 9 e i 10 decimi.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale attraverso lo stanziamento ad hoc di una somma di circa 6mila euro, è stata rivolta a tutti i ragazzi individuati in base ai criteri contenuti nell’avviso. Tra questi, l’ottenimento della media voto compreso tra i 9 e i 10 decimi e la residenza sul territorio comunale.

Durante la cerimonia, il Sindaco Matteo Perazzetti e la Vice Sindaco Lucia Travaglini hanno consegnato l’attestato a ciascuno dei 37 studenti. Si tratta di Mathias Iezzi, Helena Antonazzo, Giorgia Pavone, Lorenzo Arcopinto, Andrea Delli Rocili, Anita Iachini, Lucilla Cardone, Sofia Appoloni, Sofia Di Filippo, Leonardo Scurti, Mariagrazia Tafuri, Daniel Clemente, Alessia Pavone, Davide Verrocchio, Evita Marchegiani, Tommaso Marchegiani, Flavia Francia, Beatrice Di Lorenzo, Marco Bagnoli, Angelica Di Stefano, Alicia Di Giampietro, Maria Pilar Macrini, Lorenza Tini, Viola Di Blasio, Lorenza Di Vittorio, Lucrezia Ferri, Lucia Rizzo, Ruben Leva, Francesca Ada Di Giacomo, Alessia Occhiocupo, Alessandro Perrotta, Beatrice Palestini, Damiano Pavone, Elena Paolillo, Diego Mazzocchetti, Francesco Cocco e Chiara Di Michele.

<Siamo contenti di condividere con i nostri studenti questo momento di festa> spiega la Vice Sindaco Lucia Travaglini. <Si tratta di un riconoscimento volto a premiare il merito di questi ragazzi, che si sono contraddistinti per quanto fatto fino ad ora, ma soprattutto vuole rappresentare un incentivo alla prosecuzione nel percorso di studi. A tutti loro va il nostro in bocca al lupo per una brillante carriera>.