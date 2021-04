CITTA’ SANT’ANGELO: GAMBA INCASTRATA NEL MOTOCOLTIVATORE, SOCCORSO DA VIGILI DEL FUOCO

PESCARA – Nel tardo pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara e una dei volontari di Montesilvano sono intervenuti in località San Lorenzo di Città Sant’Angelo per il soccorso ad una persona rimasta incastrata con la gamba in un motocoltivatore.

Le squadre prontamente giunte sul posto hanno messo in sicurezza la zona e con attrezzature idrauliche da taglio hanno estratto la persona e affidata al personale del 118 intervenuti con ambulanza e elicottero. Sul posto i Carabinieri.