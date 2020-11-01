CITTA SANT’ANGELO: INCENDIO IN SOTTOTETTO, VIGILI DEL FUOCO DOMANO LE FIAMME

1 Novembre 2020 08:45

PESCARA – Questa mattina alle ore 6.50 circa squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Pescara sono intervenute per un incendio abitazione di Città Sant’Angelo. Sul posto 12 uomini e 5 mezzi.




ULTIM'ORA

Le squadre giunte sul posto  hanno domato le fiamme sviluppatesi nel sottotetto dell’abitazione.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA

Download in PDF©






Articoli correlati:

Ti potrebbe interessare:


Gli articoli più letti in queste ore:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!