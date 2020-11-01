CITTA SANT’ANGELO: INCENDIO IN SOTTOTETTO, VIGILI DEL FUOCO DOMANO LE FIAMME

PESCARA – Questa mattina alle ore 6.50 circa squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Pescara sono intervenute per un incendio abitazione di Città Sant’Angelo. Sul posto 12 uomini e 5 mezzi.
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Le squadre giunte sul posto hanno domato le fiamme sviluppatesi nel sottotetto dell’abitazione.