CITTA’ SANT’ANGELO, INCENDIO IN UN CONTAINER ADIBITO A SPOGLIATOIO DI UN CENTRO RICREATIVO

CITTA’ SANT’ANGELO – Incendio domato questa mattina a Città Sant’Angelo (Pescara) dai vigili del fuoco di Pescara. Le fiamme si sono sviluppate in un container adibito a spogliatoio di un centro ricreativo locale – come spiegato in una nota dagli stessi vigili del fuoco pescaresi.

La zona è stata messa in sicurezza dopo che due automezzi dei vigili del fuoco hanno avuto la meglio su un incendio probabilmente causato da un guasto di natura elettrica.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non si sono registrati feriti.