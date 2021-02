CITTA’ SANT’ANGELO, PRESENTATI STAMATTINA DUE NUOVI ISPETTORI AMBIENTALI

CITTA’ SANT’ANGELO – Questa mattina, in Piazza IV Novembre, sono stati presentati due nuovi ispettori ambientali. A partire dal mese di febbraio, su tutto il territorio comunale, sarà quindi attivo un servizio di vigilanza che consentirà di tenere sotto controllo discariche abusive p abbandono dei rifiuti. Non solo “controllo” del territorio ma anche una figura utile per informare, formare e supportare le utenze.

I due nuovi Ispettori Ambientali, Davide Marchese Ragona e Luca Bellante, potranno essere d’aiuto interfacciandosi con i cittadini, per rendere note le buone pratiche di differenziazione dei rifiuti e del corretto conferimento. Inoltre, servirà efficacemente a individuare possibili fasce di elusione in materia Tari, in modo da ottimizzare anche l’aspetto erariale.

“L’utilizzo degli ispettori ambientali, è un’idea condivisa tra l’Amministrazione comunale e Ambiente Spa – dice l’assessore all’Igiene Urbana, Simona Rapagnetta – e servirà a garantire il rispetto della legge in materia ambientale. Una figura importante che, sono sicura, renderà migliore tutto il territorio angolano”.

Contento anche il sindaco, Matteo Perazzetti:” Abbiamo voluto questi ragazzi perché puntiamo a ottimizzare il lavoro riguardante la questione ambientale. Sono certo che sarà un assist prezioso per incrementare i grandi risultati in termini di raccolta differenziata ma anche per mantenere il territorio di Città Sant’Angelo, sempre decoroso.”Soddisfatto anche il Presidente di Ambiente spa, Massimo Papa:” Siamo contentissimi di aver portato queste due figure anche nel territorio di Città Sant’Angelo. Un comune bellissimo che merita le dovute attenzioni. Sono convinto che i due ispettori svolgeranno un grande lavoro per il bene dell’ambiente e dei cittadini.”

