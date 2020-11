CITTA’ SANT’ANGELO: PUBBLICATO BANDO ALIENAZIONI BENI IMMOBILI

CITTA’ SANT’ANGELO – È stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Città Sant’Angelo, il bando per la vendita di immobili comunali, mediante asta pubblica. Un avviso che consentirà la cessione da parte dell’Ente, di 19 (diciannove) lotti di beni immobili.

Queste aree, rientrano nel Piano delle alienazioni immobiliari, anni 2020 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.31 del 30 settembre 2020. Tra le vendite comunali, spicca il lotto n.21 che riguarda un’unica porzione di terreno, situata all’interno del Centro Commerciale all’ingrosso “IBISCO” in Strada Lungofino.

L’area è costituita da un terreno e l’intero fabbricato che si sviluppa in un piano terra e un primo piano, il tutto ad uso commerciale e logistico. La base d’asta parte da 1.700.000,00€ (un milionesettecentomila,oo). Oltre ad Ibisco, però, ci sono altri 18 lotti collocati in diversi punti del territorio angolano. In contrada Sant’Agnese, sono disponibili 7 (sette) lotti, mentre 3 (tre) si trovano in c.da Alzano.

In località Piano della Cona e Via Emidio Coppa, ne sono disponibili 2 (due) per parte. I restanti 4 (quattro) sono posti tra Via d’Annunzio, via Mulino del Gioco, via Sorripe e v.le San Martino. Per partecipare alla gara, ogni concorrente dovrà far pervenire al Comune di Città Sant’Angelo, un plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente al suo interno, solo ed esclusivamente il plico “Offerta” e il plico “Documentazione”.

Il tutto dovrà essere fatto pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 14 dicembre 2020. Un’occasione importante per poter investire in uno dei territori più importanti dell’intera Regione. Città Sant’Angelo, infatti, è un punto nevralgico dell’Abruzzo, perfettamente collegata e in forte sviluppo commerciale, industriale, economico e in grande crescita di popolazione. Per tutte le info sul bando, si rimanda al link seguente: https://comune.cittasantangelo.pe.it/bando-per-la-vendita-di-19-lotti-di-immobili-comunali-mediante-asta-pubblica/

Download in PDF©