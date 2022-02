CITTA’ SANT’ANGELO: QUATTRO GIOVANI INTOSSICATI NELLA NOTTE DA MONOSSIDO DI CARBONIO

PESCARA – Quattro giovani, di età compresa tra i 25 e i 35 anni, sono rimasti intossicati da monossido di carbonio in un appartamento di Città Sant’Angelo, in Vico dei fiori. Intorno alle ore 5:30, due mezzi della Misericordia hanno trasportato in pronto soccorso, all’ospedale di Pescara.

Una volta che i soccorritori sono arrivati sul posto, hanno individuato la causa e, a quel punto, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco del Distaccamento di Montesilvano, insieme a una squadra di Pescara e al mezzo Nbcr per le verifiche della situazione. Nessuno dei quattro cè in gravi condizioni, ma si sta comunque valutando il trasferimento in camera iperbarica per almeno due di loro.