CITTA’ SANT’ANGELO: TERZO INCENDIO DITTA TERRAVERDE, “RICHIESTA IMMEDIATA SOSPENSIONE ATTIVITA'”

CITTA’ SANT’ANGELO – Nuovo incendio nel territorio di Città Sant’Angelo (Pescara) nella zona della Ditta Terraverde Energy Srl, terzo avvenimento consecutivo in poche settimane.

L’Amministrazione comunale, intervenuta celermente sul luogo con le autorità e i comparti tecnici, richiede alla Regione Abruzzo e all’Arta, per motivi di pubblica salute e sicurezza, “di predisporre tutti gli atti amministrativi di competenza finalizzati alla rimozione urgente di tutti i rifiuti esterni alla struttura e alla sospensione delle attività, con conseguente chiusura immediata della stessa”, si legge in una nota.

Il sindaco Matteo Perazzetti aggiunge: “Una tragedia che torna a colpire l’area, stiamo sollecitando attraverso tutti i mezzi in nostro possesso gli organi competenti affinché intervengano ai fini della risoluzione tempestiva e definitiva del problema. La sicurezza pubblica e la serenità dei cittadini angolani è per noi un obiettivo cruciale, motivo per cui utilizzeremo tutti gli strumenti possibili per impedire che avvenimenti simili riaccadano”.