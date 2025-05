CITTA’ SANT’ANGELO: VANDALI DANNO FUOCO A PORTONE CHIESA SANT’AGNESE, SINDACO CONVOCA RIUNIONE

CITTA’ SANT’ANGELO – Atto vandalico questa mattina nella chiesetta in strada Sant’Agnese a Città Sant’Angelo, dove ignoti, presumibilmente attraverso l’utilizzo di un liquido infiammabile, hanno dato fuoco al portone d’ingresso in legno, rimasto parzialmente bruciato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, oltre agli agenti della Polizia Locale, per spegnere le fiamme e transennare il portone.

Con loro anche il Sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti

“Prima è stata vandalizzata l’edicola del Crocifisso, dove sono stati rotti i vetri. Adesso il principio d’incendio a Sant’Agnese. Non possiamo escludere nulla. Possono essere dei vandali o magari qualcuno alla ricerca di una malata visibilità. Per questo, dopo aver informato le autorità competenti, ho convocato per domani mattina una riunione con tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, in particolare Polizia Locale e i Carabinieri, al fine di adottare le migliori contromisure. Bisogna individuare i vandali che commettono questi gesti nei luoghi sacri e periferici della nostra città”.