CITTÀ SANT’ANGELO: AVVISTATI DUE LUPI IN RIVA AL MARE

CITTÀ SANT’ANGELO – Lupi in riva al mare, tra le case: succede in località Marina di Città Sant’Angelo, nel Pescarese, al confine con Montesilvano, nei pressi del fiume Saline. Due gli esemplari avvistati ieri e filmati da un residente della zona.

Il video, in queste ore, sta facendo il giro del web. I due lupi, passando per il centro urbano e attraversando strade e piste ciclabili, hanno raggiunto un’area verde sulla sponda Nord del corso d’acqua, zona in cui viene spesso segnalata la presenza di cinghiali. Del caso è stato subito informato il sindaco, Matteo Perazzetti.

Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti per un sopralluogo anche i Carabinieri Forestali. Dalle campagne di Pescara alla zona collinare di Montesilvano, sono frequenti gli avvistamenti nell’area metropolitana pescarese.

Il fenomeno, secondo gli esperti, è aumentato con il lockdown, quando gli animali potevano girare pressoché indisturbati in cerca di cibo. In questo caso, a detta di molti, la particolarità sta nel fatto che i lupi si siano spinti fino alla costa, arrivando a pochi metri dalla battigia.