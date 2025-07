CITTADINANZA ONORARIA A MILANI E RAFFAELE: GIOIA DEI MARSI RENDE OMAGGIO A “UN MONDO A PARTE”

GIOIA DEI MARSI – “Un modo per dire grazie a chi ha contribuito a rendere conosciuto e apprezzato, pur nelle enormi difficoltà che affronta chi lo vive con coraggio e autentico amore civico, questo splendido nostro mondo a parte”.

Si è tenuto ieri a Gioia dei Marsi (L’Aquila), il Consiglio comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria al regista Riccardo Milani e all’attrice Virginia Raffaele, protagonisti del film “Un mondo a parte”. I due sono stati accolti in municipio dal sindaco Gianluca Alfonsi, dal presidente del consiglio, dall’amministrazione comunale e da numerosi cittadini.

Il clima, come sottolineato da Alfonsi in una nota, “è stato particolarmente festoso”: dopo il saluto della banda i due hanno ringraziato la cittadinanza e poi passeggiato in piazza della Repubblica insieme al primo cittadino.

Successivamente, nell’aula consiliare gli è stata tributata l’onorificenza votata all’unanimità dal Consiglio comunale.

“Riccardo Milani e Virginia Raffaele, che da oggi diventano nostri concittadini onorari, hanno saputo raccontare una storia di profondo significato umano e sociale, dando visibilità nazionale e internazionale al paesaggio alla storia e all’identità culturale di Gioia dei Marsi”.

“Il film si configura come uno strumento prezioso di riflessione, valorizzazione e difesa dell’identità dei piccoli centri italiani”, ha concluso il sindaco Alfonsi.

Durante il consiglio i neo cittadini di Gioia dei Marsi sono stati omaggiati di brani canori da parte della corale decima sinfonia di Pescasseroli (L’Aquila) e della cittadina Marialaura Flammini, nonché dalla lettura di brani di autori locali da parte dell’architetto Filomena Fazi.