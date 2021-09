CITTADINANZATTIVA, “IL COVID TI HA LASCIATO IL SEGNO?”: APERTA PIATTAFORMA INFORMATICA

L’AQUILA – “Il Covid ti ha lasciato il segno?”.

Cittadinanzattiva Abruzzo APS, ha istituito ed attivato, oltre ai già esistenti sportelli e canali, ulteriori sportelli informatici ai quali i cittadini possono rivolgersi, via e-mail, per porre quesiti e richiedere informazioni, sui seguenti argomenti:

a) per problematiche riguardanti l’ambito sanitario regionale, il servizio sanitario e le misure intraprese dalla Regione Abruzzo nel periodo di emergenza; per consulenza ai cittadini in merito a questioni sanitarie; per chiarimenti scientifici sulle questioni inerenti il Covid-19, il suo trattamento, le sue conseguenze a breve e a lungo termine; per consulenze nella interlocuzione con gli uffici della pubblica amministrazione per l’accesso agli aiuti e servizi rivolti alle persone specie in periodo di pandemia, per chiarimenti scientifici rispetto al vaccino contro il Covid-19;

b) per sostegno psicologico alla popolazione adulta ed ai minori a seguito della emergenza sanitaria dovuta alla pandemia c) per problematiche finanziarie relative alle banche, all’ accesso al credito, al fisco, all’ accesso alle forme di aiuto alle persone messe a disposizione dalla pubblica amministrazione tale iniziativa è stata realizzata grazie al finanziamento della Regione Abruzzo con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico in base all’ art.148 della legge 388/2000.

Chi è interessato ad utilizzare tali servizi può liberamente collegarsi al sito web “cittadinanzattiva.abruzzo.it” e cliccare sul banner “Il Covid ti ha lasciato il segno? Sostegno ai cittadini consumatori”.

Si aprirà una pagina specifica per ognuna delle tre necessità sopra riferite e vi si potrà compilare un modulo in cui inserire i dettagli della richiesta, precisando in modo CITTADINANZATTIVA ABRUZZO APS esauriente le questioni e i fatti sui quali intende ricevere, via e-mail, una risposta qualificata.

Gli esperti di questa Associazione e cioè personale sanitario medico con elevate responsabilità ospedaliere e/o professionali e funzionari in servizio o in pensione sono a disposizione per tali esigenze.