CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI: FONDI PER CAREGIVER, PUBBLICATO BANDO UNIONE COMUNI “TERRE DEL SOLE”

GIULIANOVA – L’Unione dei Comuni “Terre del Sole” prosegue nell’attività di sostegno concreto nei confronti dei cittadini non autosufficienti: è stato pubblicato nelle scorse ore, infatti, l’Avviso finalizzato all’assegnazione di contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l’annualità 2022.

L’Avviso pubblico – viene spiegato in un comunicato – punta ad erogare risorse per gli interventi di sollievo e sostegno dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente. Il caregiver familiare svolge un ruolo cruciale nel prendersi cura della persona non autosufficiente nelle attività quotidiane, nella vita di relazione e nella mobilità, collaborando con gli operatori sanitari e sociali.

I beneficiari degli interventi previsti dall’Avviso sono i caregiver familiari che assistono un congiunto convivente con necessità di sostegno intensivo, e residenti in uno dei comuni dell’Ambito: Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Mosciano, Bellante, Morro d’Oro, Notaresco.

Le domande per l’erogazione del contributo devono essere presentate entro e non oltre il 22 dicembre 2024. Il modello di domanda e l’avviso completo sono disponibili sul sito istituzionale dell’Unione, su quello dei singoli Comuni e presso gli uffici di segretariato sociale degli Enti che fanno parte dell’ADS n. 22 (Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco, Bellante e Morro D’Oro).

La domanda, debitamente compilata e completa degli allegati richiesti, dovrà essere inviata tramite Pec all’indirizzo: unionecomunileterredelsole@pec.it indicando nell’oggetto: “Richiesta contributo a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (annualità 2022)”, o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

“Siamo orgogliosi di poter offrire questo sostegno ai caregiver familiari, che svolgono un ruolo fondamentale nella cura dei nostri cittadini più vulnerabili. Questo Avviso rappresenta un passo importante per riconoscere e supportare il loro impegno quotidiano – afferma il presidente dell’Unione dei Comuni, Mario Nugnes –. Invitiamo tutti i caregiver che rientrano nei requisiti a presentare la domanda e a usufruire di questi contributi. Il ruolo del caregiver familiare è a volte sottovalutato, ma è essenziale per garantire una qualità di vita dignitosa alle persone non autosufficienti”.

“Con questo contributo, vogliamo alleviare il carico di lavoro e le difficoltà che essi affrontano ogni giorno perché è nostro dovere come comunità riconoscere e valorizzare il loro impegno. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo alla struttura dell’Unione dei Comuni che, grazie al costante lavoro e allo spirito di squadra, ci permette di svolgere al meglio il nostro compito attraverso la pubblicazione di questi fondamentali avvisi”, conclude.