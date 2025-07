OFENA – “L’area della piana di Ofena sta diventando una specie di far west per troppi colpi di carabina da parte di coloro che vanno a caccia di cinghiali nell’ambito della pur lecita attività selettiva. Non sono tanti ma sparano troppi colpi secondo la gente. Di recente una schioppettata ha danneggiato un tubo per l’irrigazione che è stato centrato in pieno come attesta la fotografia. Non si saprà mai se si tratta di un colpo andato a male per errore o se si voleva rompere l’irrigatore per far uscire acqua nei pressi poi sicura meta dei cinghiali da abbattere”.

Le lamentele arrivano dai residenti della zona e sono state raccolte da Dino Rossi portavoce del Cospa, una associazione di allevatori, agricoltore nel comune in provincia dell’Aquila, che vorrebbe evitare di presentare denunce

“Queste pur lecite attività selettive”, questa la protesta, “sono pericolose in quanto i cacciatori si muovono e operano di notte ma non considerano che per il caldo molta gente di queste parti è solita andare in giro. Ma questo avviene anche la mattina presto quando molti contadini e allevatori sono già in circolazione per cui si creano involontariamente delle situazioni di pericolo da prevenire. Si dimentica che da queste parti ci sono molte aziende e abitazioni!”

Tra l’altro i cacciatori dovrebbero operare ognuno per conto suo nella zona assegnata ma qualcuno afferma di averne visti ben tre insieme. Insomma per la popolazione servirebbe una maggiore disciplina per regolare l’attività selettiva che non va demonizzata: “Basta seguire le regole”.