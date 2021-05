“CITYAROUND”, UN’APP TURISTICA PER CITTÀ SANT’ANGELO

CITTA’ SANT’ANGELO – Città Sant’Angelo si evolve. Da quest’estate sarà possibile scaricare un’app che consentirà di visitare, virtualmente, il paese angolano. Attraverso l’applicazione CityAround– Città Sant’Angelo, chiunque vorrà, potrà accedere a diversi “tour” per conoscere e vedere luoghi, chiese, palazzi e panorami presenti nell’intero territorio comunale. Nell’era del digitale, mancava un sostegno al turista che ogni anno frequenta Città Sant’Angelo.

Sono tanti e di diverse nazionalità e non utilizzando sempre la guida turistica, non vengono a conoscenza di dettagli importanti inerenti ciò che si palesa davanti ai loro occhi. Grazie a CityAround, nasce una guida digitale con i più bei circuiti cittadini, scaricabile gratuitamente dagli store per Ios e Android. Semplice ed intuitiva consente ad ogni utente di immergersi in modo facile e immediato, all’interno del patrimonio culturale e paesaggistico della città.

Grazie a un sistema di navigazione, dove vengono caricati diversi circuiti ad anello da percorrere a piedi o in bicicletta, è possibile selezionare e personalizzare il proprio itinerario ideale. Ogni circuito è mappato e selezionato in base a specifiche caratteristiche paesaggistiche, storiche, culturali ed implementato con informazioni multimediali, dedicate ai principali punti di interesse incontrati, mettendo a disposizione, in pochi click, tutti gli ingredienti migliori per arricchire il proprio tour cittadino.