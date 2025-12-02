CITYPASS L’AQUILA PER LA ZTL: ENTRO IL 16 GENNAIO 2026 IL TERMINE PER IL RINNOVO

L’AQUILA – Il Comando di Polizia Municipale dell’Aquila informa che è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale – link Albo Pretorio On Line – D.D. 5829/2025 – la Determinazione Dirigenziale con la quale è stato fissato al 15 gennaio 2026 il termine per la presentazione delle domande di rinnovo, per l’anno 2026, dei Citypass che consentono la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato e la sosta negli stalli riservati ai residenti, in scadenza al 31 dicembre 2025.

Al fine di consentire l’evasione delle richieste è stata contestualmente disposta la proroga fino al 15 febbraio 2026 della validità dei Citypass annuali 2025.

Le istanze di rinnovo, così come le istanze per le nuove autorizzazioni, possono essere presentate esclusivamente online, utilizzando il portale dedicato “CitypassAQ” raggiungibile all’indirizzo internet https://serviziweb.comune.laquila.it, tramite il link presente sulla home page del sito istituzionale del Comune dell’Aquila o digitando CitypassAQ sui motori di ricerca.

Per accedere al servizio si deve disporre dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o delegare una persona che ne sia in possesso a presentare la richiesta.

Per assistenza e informazioni è disponibile la casella di posta elettronica citypass@comune.laquila.it

