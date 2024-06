CIVETA PUBBLICA BANDO DIRETTORE GENERALE: SINDACI IN RIVOLTA, “PRONTI AD ANDARE PER LE VIE LEGALI”

CHIETI – I sindaci di San Salvo, Emanuela De Nicolis, di Monteodorisio, Catia di Fabio, e di Villalfonsina, Mimmo Budano, si dicono contrari alla nomina di un direttore generale “in un momento di estrema criticità per il Civeta”, il Consorzio Intercomunale – Azienda Speciale Consortile di igiene ambientale del comprensorio vastese creata da otto comuni per risolvere problematiche ambientali e di trattamento dei rifiuti urbani.

Sotto accusa è dunque finito il presidente del Civeta, Giuseppe Silvestri, che ha fortemente voluto l’avviso di selezione pubblica per esami “finalizzato al conferimento dell’incarico a tempo determinato di direttore generale di Civeta srl”.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 17 giugno. La selezione avverrà in base al curriculum vitae e a un colloquio tecnico motivazionale che verterà sulla gestione dei rifiuti (su ciclo integrato dei rifiuti, impiantistica, legislazione ambientale ecc.) in programma il 27 giugno. Nell’avviso firmato da Silvestri viene precisato che la retribuzione annua sarà pari a 100mila euro (di cui 75mila di Trattamento minimo complessivo di garanzia e 25mila euro di Trattamento economico individuale). La durata dell’incarico, però, sarà per soli 36 mesi eventualmente rinnovabile.

I sindaci evidenziano dunque che “la gestione dei rifiuti sembra esser diventata per alcuni più una questione di assunzioni che di soluzioni” i tre sindaci non escludono il ricorso ad azioni giudiziarie. “Nonostante abbiamo ribadito in più occasioni la nostra totale contrarietà a tale decisione, nonostante i vizi della procedura adottata e le perdite di bilancio che imporrebbero una gestione economica più oculata e prudente – dicono i tre sindaci – il presidente del consiglio di amministrazione, all’indomani del voto che ha coinvolto molti dei comuni soci, anziché attendere la proclamazione degli eletti e la ricostituzione delle assemblee civiche per sottoporre alle medesime le delicate questioni attinenti al Civeta, ha dato priorità assoluta alla pubblicazione di un bando per la nomina di un direttore generale, senza peraltro ricondividere in assemblea i criteri e i requisiti utili per la scelta di una tale figura apicale”.

“Visto il mancato rispetto delle volontà politiche nonché la mancata condivisione di scelte importanti per il territorio – concludono – valuteremo la sussistenza dei requisiti per la proposizione di azioni giudiziarie, al fine di impugnare tale dispendiosa e divisiva decisione”.