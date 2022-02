CIVITELLA ALFEDENA: 30MILA EURO AL COMUNE PER IL PROGRAMMA “MANGIAPLASTICA”

CIVITELLA ALFEDENA – Un altro finanziamento in arrivo al Comune di Civitella Alfedena (L’Aquila) nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Per la precisione 29.951 euro destinati dal “Ministero della Transizione Ecologica” (MiTE) nell’ambito del programma sperimentale “Mangiaplastica”.

Con la pubblicazione del Decreto Clima (DL n. 111/2019) il governo risponde alla direttiva europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria. Questo provvedimento introduce misure urgenti da 450 milioni di euro in 3 anni per rientrare negli obblighi previsti dall’Europa in materia ambientale. Lo scopo è quello di incentivare comportamenti ed azioni virtuose che prevede anche incentivi ai comuni che installano eco compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica. Sono stati stanziati 16 milioni (del fondo complessivo di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024), per i comuni per l’acquisto e l’installazione degli eco-compattatori.

“Il Comune di Civitella Alfedena è risultato nella posizione utile della graduatoria nazionale del MiTE, per il finanziamento richiesto. Il progetto prevede l’installazione di un eco-compattatore di ultima generazione capace di riconoscere le bottiglie per bevande in Pet e di ridurne il volume in modo selettivo favorendone il riciclo, per incentivare il recupero della plastica con la collaborazione dei cittadini – affermano dalla sede Municipale – contribuendo così al recupero di qualità e alla riduzione della dispersione della plastica”.

L’azione della Amministrazione non si ferma solo a questo e sta predisponendo anche un piano operativo, per cercare delle soluzioni simili anche per i poli di attrazione Turistico – Ambientale della Camosciara, Lago e Area faunistica del Lupo, in modo da invogliare anche i numerosi turisti a partecipare alla raccolta con degli incentivi.