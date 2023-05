CIVITELLA ALFEDENA: TORNA IL CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE ORGANIZZATO DA CINE CLUB PARCO D’ABRUZZO

CIVITELLA ALFEDENA – Programmato per il periodo estivo, torna il Concorso Fotografico Nazionale “Civitella”, giunto alla sua dodicesima edizione è rivolto ai fotografi di tutti i tipi, amatori, professionisti, appassionati e dilettanti, residenti in Italia, Rep. di San Marino e Città del Vaticano. L’evento è organizzato dal “Cine Foto Club Parco d’Abruzzo” con il patrocinio comune di Civitella Alfedena, della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise)e dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.

I partecipanti con immagini (formato digitale o digitalizzato) a colori o in bianco e nero, potranno presentare le loro opere suddivise nelle tre sezioni: “Tema Libero”, quattro foto di tutti i generi fotografici; “Tema Paesaggio”, quattro immagini artistiche o estetiche che riproducono l’affascinante mondo landscape; “Portfolio Libero”, una serie d’immagini da otto a dodici di racconto o reportage.

Una giuria di esperti nazionali Fiaf di varia estrazione, integrata da giornalisti e fotografi ha il compito di selezionare il miglior autore, premiare i migliori 5 fotografi per le tre sezioni, scegliere i migliori under 29, la miglior foto sul Parco e di reportage giornalistico relativa a situazioni socio politico e culturali, riprese all’estero o in Italia, a cui andrà il premio dell’Ordine dei Giornalisti Abruzzo.

Diversi temi, foto singole, immagini tematiche di paesaggio, sulla natura del Parco e giornalistiche, ma anche lavori di un progetto fotografico con la sezione Portfolio, con tante possibilità per i partecipanti che dovranno inviare le loro opere online entro il 10 luglio 2023. Partecipare, è facile, basta andare sul sito: www.comune.civitellaalfedena.aq.it/eventi/concorso.php dove si può trovare il regolamento completo con i premi, la giuria e il format per iscriversi e inviare le foto: https://platio.cheposta.com/3880181/admin

Un evento nato nel 2010 che nel corso degli anni ha saputo farsi notare nel panorama dei concorsi nazionali, esercitando l’attrazione in molti fotografi e nell’arco delle sue edizioni annovera tra i suoi vincitori e premiati, autori e artisti conosciuti ma anche giovani fotografi emergenti. La giuria si riunirà il 15 e 16 luglio, mentre la premiazione avrà luogo sabato 5 agosto, nell’ auditorium del “Centro Culturale” di Civitella Alfedena con lo slideshow finale di tutte le opere ammesse e premiate. Per ogni informazione relativa al Concorso “Civitella” è sempre possibile contattare l’organizzazione scrivendo a email: [email protected]