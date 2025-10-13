CIVITELLA DEL TRONTO – Il padre cade per le scale e subisce gravissime fratture, morirà qualche ora dopo in ospedale a Sant’Omero, in provincia di Teramo: il figlio, nel drammatico e tempestivo tentativo di soccorrere l’anziano genitore, cade a sua volta sulla stessa scalinata e si spezza una gamba, finendo in ospedale per essere operato.

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, nella frazione di Cornacchiano di Civitella del Tronto.

Una tranquilla domenica in famiglia si è trasformata in pochi minuti in una disgrazia.

I protagonisti sono un 82enne del posto e il figlio 50enne.

Per il primo non c’è stato nulla da fare: i medici dell’ospedale di Sant’Omero hanno fatto il possibile per salvarlo, ma le fratture alla testa riportate nella caduta per le scale di casa sono state fatali per l’uomo.

È finito invece in sala operatoria il figlio, per ridurre e ricomporre una seria frattura in più punti del femore di una gamba, rotto nella caduta in cui è stato a sua volta coinvolto quando si è precipitato a salvare il padre, che aveva visto finire in fondo alla scalinata.