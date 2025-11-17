TERAMO – Due operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda di produzione di contenitori in Pet, nel territorio di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo.

I due, secondo una prima ricostruzione, erano impegnati nei lavori di manutenzione a un macchinario quando sono stati investiti da un getto di plastica liquida ad altissima temperatura.

Un 59enne è stato ferito alle dita di una mano, l’altro operaio, 22enne, è stato colpito in pieno volto e in particolare a un occhio, riportando gravissime ustioni.

È stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito in eliambulanza all’ospedale Mazzini di Teramo, dove i medici stanno valutando l’opportunità di un trasferimento in un centro specializzato fuori regione. Il collega è stato, invece, medicato all’ospedale di Sant’Omero. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica.