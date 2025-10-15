CIVITELLA DEL TRONTO: ESPLODE AUTO A METANO, GRAVE 49ENNE MAROCCHINO

CIVITELLA DEL TRONTO – Un cittadino di origini marocchine, di 49 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo con ustioni su volto e mani, dopo essere stato coinvolto nell’esplosione di un’auto alimentata a metano.

L’incidente è avvenuto a Villa Lempa, una frazione di Civitella del Tronto (Teramo) attorno alle 7:30. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo fosse a bordo dell’autovettura quando all’improvviso questa ha preso fuoco: dal rogo si è sprigionata una violenta fiammata che avrebbe raggiunto il 49enne al corpo.

L’uomo è stato soccorso prima da alcuni residenti, poi dal personale sanitario del 118, mentre i vigili del fuoco hanno spento l’incendio.