CIVITELLA DEL TRONTO: RUBA NELLA NOTTE BUS IVECO, SUBITO BLOCCATO E ARRESTATO

CIVITELLA DEL TRONTO – Nella notte, i carabinieri della stazione Civitella del Tronto unitamente ai colleghi della stazione di Campli hanno tratto in arresto un uomo ritenuto presunto responsabile del reato di furto aggravato.
L’uomo, dopo aver forzato la portiera del minibus Iveco daily della ditta “Bus mobilitysrl” di Città Sant’Angelo, che gestisce il trasporto pubblico locale per conto della Regione Abruzzo, è fuggito con il mezzo, parcheggiato nel piazzale Carlo Pisacane, utilizzato come deposito mezzi della società di trasporto pubblico Tua, venendo subito dopo bloccato dai militari operanti prontamente intervenuti. Veicolo del valore di 80.000 circa recuperato e restituito al responsabile dell’azienda.
L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato trattenuto presso la camera di sicurezza dell’Arma così come disposto dal PM di turno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.
