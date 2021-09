CIVITELLA DEL TRONTO, SUORE POSITIVE: CONVENTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI IN QUARANTENA

CIVITELLA DEL TRONTO – Sarebbero una ventina le suore positive al coronavirus, alcune delle quali già guarite e altre in quarantena, al convento della chiesa di Santa Maria degli Angeli, nel borgo di Civitella del Tronto. La conferma arriva al quotidianoil quotidiano Il Centro da fonti ufficiali della Asl di Teramo, ma nessuno, compresa la sindaca Cristina Di Pietro, ne vuole parlare.

In base però alle voci che girano da giorni, pare che le suore non si vedano in giro da oltre una settimana e qualcuno conferma anche che, a ricevere il vaccino, sia stata solo qualcuna di loro. C’è anche chi, inoltre, avanza l’ipotesi per cui il contagio potrebbe essere avvenuto durante una visita delle suore ad Assisi. Secondo alcuni civitellesi, inoltre, alcune di loro sarebbero già ospitate in un hotel del paese, proprio allo scopo di non far incontrare le positive con le negative.

Intanto nel Teramano si segnalano diversi casi covid nelle scuole registrati dal 13 settembre, giorno della prima campanella. Tra pochi giorni, con la chiusura del grande hub di Teramo e poi di quella degli altri sparsi sul territorio, verrà aperto un’unico centro vaccini baricentrico a Mosciano Stazione.