CIVITELLA DEL TRONTO: TROVATI 20 CANDELOTTI DI ESPLOSIVO IN UN EDIFICIO. ARRIVANO GLI ARTIFICIERI

CIVITELLA DEL TRONTO – Questa mattina, 16 luglio, gli operai impegnati nei lavori di miglioramento ed adeguamento sismico di un antico edificio colonico, ubicato in aperta campagna, hanno rinvenuto, nel sottotetto, una cassetta contenete circa 20 candelotti di esplosivo, verosimilmente utilizzato nelle demolizioni edilizie e probabilmente risalente agli anni 40/50 del secolo scorso. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica (TE) che hanno attivato gli specialisti artificieri.

Il cantiere e la strada prospicente è stata interdetta al traffico pedonale e veicolare. La misura si è resa necessaria per facilitare il lavoro degli esperti all’uopo chiamati. Dopo la messa in sicurezza eseguita, il cantiere e l’area in disamina saranno riaperti.