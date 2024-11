L’AQUILA – È in gravi condizioni o motociclista 58enne originario di Sora mm rimasto gravemente ferito ieri dopo aver perso il controllo della sua moto sulla ex superstrada del Liri, altezza di Civitella Roveto.

L’incidente è accaduto all’interno della galleria Collo. Dove l’uomo ha perso il controllo del mezzo.

Poco distante nella notte si è verificato un altro incidente e questa volta è stata coinvolta una Lancia Ypsilon condotta da 1 a 50 anni che è andato improvvisamente a fuoco.

La donna riportata delle ustioni Ma le sue condizioni non sono preoccupanti.