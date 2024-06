CIVITELLA ROVETO – Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione in contrada Santa Lucia a Civitella Roveto in provincia dell’Aquila. La scoperta, secondo quanto riporta il sito Marsica live, è stata fatta dal fratello nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto carabinieri e addetti del 118. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un gesto volontario.