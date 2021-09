CLASSIFICA AMMINISTRAZIONI COMUNALI, FONDAZIONE ETICA BOCCIA CHIETI: GRUPPO LEGA, “DANNI VISIBILI”

CHIETI – “Una testata autorevole come il Corriere della sera boccia sonoramente l’amministrazione Comunale di Chieti. Dopo un anno di Governo cittadino ora il duo Ferrara-De Cesare non ci venga a raccontare che è sempre colpa della vecchia amministrazione”.

E’ quanto si legge in una nota del gruppo Lega, dopo che L’amministrazione comunale è finita tra le ultime Città italiane per capacità amministrativa nella classifica prodotta dalla Fondazione Etica e pubblicata dal quotidiano.

“Purtroppo i danni dell’attuale governo cittadino non sono visibili solo per i cittadini di Chieti con le tante carenze evidenziate ( da piazza San Giustino al problema acqua, dalle mense scolastiche che non partono agli aumenti sconsiderati…) ma è attestato anche da una testata così autorevole come il Corriere”, scrivono il capogruppo Mario Colantonio e i consiglieri Fabrizio Di Stefano, Liberato Aceto ed Emma Letta.

“Per favore sindaco – concludono i consiglieri della Lega: dai risposte alla città e non fare ancora opposizione ad un’amministrazione che ormai non c’è più da un anno!”.