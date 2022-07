CLASSIFICA CENSIS UNIVERSITÀ: PROFESSOR FIORUCCI, “INGEGNERIA L’AQUILA ECCELLENZA ITALIANA”

L’AQUILA – “In merito al vostro articolo sulla classifica del Censis, come Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica dell’Università dell’Aquila, mi permetto, per completezza, di segnale il grandissimo risultato dei corsi di laurea in Ingegneria del nostro Ateneo. Al II posto, sopra i politecnici, per la qualità della didattica, ed al primo per internazionalizzazione”.

A evidenziarlo il professor Edoardo Fiorucci, in merito all’articolo di oggi di Abruzzoweb, che riferisce sulla classifica generale stilata dal Censis delle Università italiane nell’anno accademico 2021-2022, e da cui emerge che tutte e tre le università abruzzesi, in quadro con più ombre che luci, sono in bassa classifica tra gli atenei italiani, con quella di Chieti-Pescara in 15esima posizione sui 19 di grandi dimensioni, quella dell’Aquila 13esima sui 16 tra quelli di medie dimensioni, e infine l’università di Teramo, settima su 9 posizioni, nella classifica dei piccoli atenei.

Osserva però, opportunamente il professor Fiorucci: “Ci sono delle eccellenze che, nella media che si ottiene in atenei generalisti, si perdono ad uno sguardo generale. Considerato che ingegneria è una delle facoltà più prestigiose del nostro territorio, si potrebbe dare a questo importante risultato l’importanza che merita”.