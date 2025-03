PESCARA – L’Università d’Annunzio di Chieti e Pescara è al 106esimo posto tra gli atenei del Sud Europa. Entra inoltre nel ranking delle migliori università del mondo con due discipline – Farmacia e Farmacologia – seppure non nella parte alta della classifica.

L’Università degli Studi dell’Aquila è invece 126esima tra gli atenei del Sud Europa, ma non compare nella classifica internazionale.

E’ quanto emerge dal QS World University Rankings 2025 i cui dati sono stati diffusi oggi. Tra le università abruzzesi che figurano nel report, la D’Annunzio è tra la posizione 1.001 e la posizione 1.200 per quanto riguarda la World University Rankings. Inoltre, a livello globale è tra la posizione 301 e la posizione 350 per gli studi di Farmacia e Farmacologia.

Scende invece in classifica rispetto agli ultimi due anni per quanto riguarda Medicina, piazzandosi tra la posizione 701 e la posizione 850. La d’Annunzio conta 17.603 studenti, di cui 588 internazionali.

La classifica Qs comprende ora 56 università italiane, per un totale di 632 piazzamenti in classifica, con un aumento netto di 55 rispetto all’edizione precedente. In queste classifiche ci sono 75 nuovi piazzamenti italiani. Tra i Paesi Ue, se si considerano i piazzamenti all’interno della top 100, l’Italia occupa la terza posizione dopo Germania e Paesi Bassi mentre è seconda solo alla Germania tra i Paesi dell’Ue per il numero di inserimenti nella top 200. L’Università La Sapienza di Roma è ancora la prima al mondo negli studi classici.