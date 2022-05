CLAUSOLA SOCIALE A RISCHIO: PEZZOPANE, “DIFENDERLA SENZA SE E SENZA MA, BATTAGLIA DI CIVILTÀ”

L’AQUILA – “Ieri pomeriggio nella sede della Cgil ho partecipato all’assemblea aperta sulla clausola sociale. La proposta passata al Senato su questo tema è assurda, sui diritti non possiamo tornare indietro”.

Così la deputata Stefania Pezzopane nella affollatissima assemblea introdotta dal segretario provinciale della Cgil Francesco Paolucci.

La clausola sociale obbliga le ditte che subentrano negli appalti a riassumere tutto il personale precedentemente impiegato, e ora c’è il rischio che da obbligatorio diventi facoltativo, se passerà la versione della legge delega del Codice degli Appalti.

!La clausola sociale è stata la conquista di una battaglia partita dal nostro territorio e per la quale mi sono battuta personalmente. Mi sto impegnando con tutta me stessa in parlamento e nella commissione competente, anche coinvolgendo la Presidente del gruppo PD Debora Serracchiani. Questo è un tema imprescindibile per il partito democratico. Continueremo a batterci tutte e tutti perché la clausola sociale consegna dignità al lavoro e ai lavoratori garantendo un futuro e un’importantissima tutela.

Per noi il lavoro è al centro davvero e lo dimostriamo con le nostre azioni. La clausola ci ha permesso di salvare molti lavoratori e lavoratrici. L’emendamento verrà discusso nella mia commissione tra mercoledì e giovedì. Il Pd farà valere il suo impegno. “