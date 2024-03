PESCARA – Pescara è la città abruzzese con il miglior clima ed è al quinto posto nella classifica nazionale. È quanto emerge dalla nuova edizione dell’indice del clima del Sole 24 Ore.

La classifica è aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023. Al secondo posto in Abruzzo c’è Chieti, settima nella classifica nazionale; poi ci sono Teramo (35/mo posto) e L’Aquila (48/mo posto).

Nei dieci anni analizzati, emerge, Pescara ha registrato un aumento di temperatura di un grado, Chieti di 0,06 gradi, Teramo di 0,17 e L’Aquila di 1,83 gradi. Tra i dati spicca il primo posto dell’Aquila per quanto riguarda gli eventi estremi, che non ci sono stati. Pescara, invece, è terza per le ondate di calore, con quattro sforamenti dei trenta gradi per tre giornate consecutive.

La classifica viene utilizzata ogni anno nell’indagine della Qualità della vita per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di “bel tempo”.

I dieci indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti meteorologici di 3bmeteo. In testa alla classifica c’è Bari, seguita da Imperia e Barletta-Andria-Trani. A chiudere la graduatoria sono Pavia, Alessandria e Belluno.