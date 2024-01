CLIMAQUILA: LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO INIZIA DALLA CITTA’

L’AQUILA – Affrontare la tematica del cambiamento climatico e far conoscere le tante attività messe in campo dal Comune dell’Aquila nell’ambito della mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, sia per quanto concerne le missioni sotto l’egida della Comunità Europea, che quelle avviate con il Ministero dell’Ambiente.

Questo l’obiettivo dell’evento che si terrà venerdì 19 gennaio, a partire dalle 17, all’Auditorium del Parco nel capoluogo regionale, dal titolo “ClimAquila, la lotta al cambiamento climatico inizia dalla città”.

“Lo scopo dell’incontro – dichiara l’assessore Fabrizio Taranta – è quello di stabilire un raccordo tra la Comunità Europea e la città dell’Aquila, impegnata da tempo sul fronte della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Per l’occasione verrà trattata la tematica del cambiamento climatico a vari livelli e verranno illustrate le iniziative intraprese finora e le missioni in cui siamo impegnati, sia in ambito europeo che con il Ministero dell’ambiente”.

Si parlerà quindi della Missione Europea per l’adattamento ai cambiamenti climatici, a cui partecipa L’Aquila tra i pochi enti in Italia e che è stata al centro della riunione della Missione tenutasi a Bruxelles l’anno scorso, a cui hanno partecipato i rappresentanti del Comune dell’Aquila. E verrà introdotto il Twinning Programme di Net Zero Cities (la Missione Europea per le 100 città resilienti al 2030), progetto che vede L’Aquila e Genova come le uniche due città italiane ammesse e nell’ambito del quale il capoluogo abruzzese ha stretto gemellaggio con la città norvegese di Drammen, per lo scambio di buone pratiche contro i cambiamenti climatici.

A parlare di questi e altri temi legati all’ambiente e ai cambiamenti climatici, l’assessore comunale all’Ambiente, Fabrizio Taranta, insieme ai rappresentanti degli enti coinvolti.

Al convegno interverranno per i saluti istituzionali il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alesse.

A seguire, in ordine di intervento, il sottosegretario alle Politiche agricole, Luigi D’Eramo, Antonella Morgillo della European Commission Mission Board on Adaptation to Climate Change, Carlo Cacciamani dell’Agenzia italiana Meteo, Gabriele Curci, docente Università degli Studi dell’Aquila e vice direttore CETEMPS, Dina Del Tosto, responsabile dell’Ufficio Politiche Ambientali e Programmi Comunitari e referente della Missione Europea per l’adattamento ai cambiamenti climatici e del Twinning Programme di Net Zero Cities per il Comune dell’Aquila, il viceministro dell’Ambiente e sicurezza energetica, Vannia Gava, la moderazione è affidata alla giornalista aquilana, e componente del Corecom Abruzzo, Roberta Galeotti.

L’appuntamento è per venerdì 19 gennaio a partire dalle 17 all’Auditorium del Parco.