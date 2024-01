CLIMAQUILA: TARANTA, “BUONE PRATICHE QUOTIDIANE PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE”

L’AQUILA – L’Aquila al centro dell’incontro sulle sfide ai cambiamenti climatici.

Venerdì 19 gennaio, a partire dalle 17, all’Auditorium del Parco, si terrà l’incontro dal titolo “ClimAquila, la lotta al cambiamento climatico inizia dalla città”.

L’evento si pone l’obiettivo di affrontare la tematica del cambiamento climatico e far conoscere le tante attività messe in campo dal Comune dell’Aquila nell’ambito della mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, sia per quanto concerne le missioni sotto l’egida della Comunità Europea, che quelle avviate con il Ministero dell’Ambiente.

“Quando si parla di cambiamenti climatici spesso si fa riferimento alle grandi decisioni, ai capi delle nazioni che si riuniscono per prendere provvedimenti e cercare di affrontare questo tema; noi dobbiamo cercare di invertire questa sensazione che i cittadini hanno, perché in questo ambito ogni piccolo comportamento, ripetuto tante volte, utilizzando le buone pratiche quotidiane, ha sicuramente un grande impatto sull’ambiente e la sua salvaguardia”, spiega l’assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila, Fabrizio Taranta, sulla delicata tematica dei cambiamenti climatici, i cui effetti, sottolinea lo stesso assessore “ricadono maggiormente sulle città, per questo anche curare il territorio, cercando di limitare i rischi legati ad eventi climatici che si fanno sempre più estremi, è di fondamentale importanza”.

Insomma, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici non sono solo questioni che riguardano capi di stato e nazioni, ma anche le città e i singoli cittadini: “È fondamentale – conferma Dina Del Tosto, responsabile dell’Ufficio Politiche ambientali del Comune dell’Aquila – diffondere conoscenza e partecipazione a tutti i livelli, ovviamente a partire dalle scuole e fino ai singoli cittadini. Per questo abbiamo deciso di organizzare un grande evento, il primo in programma, per diffondere la conoscenza rispetto alla lotta cambiamenti climatici che inizia dalle città, ottimi laboratori per elaborare strategie da esportare a più livelli”.