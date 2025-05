CLINICA L’IMMACOLATA DI CELANO: IL DOTTOR ANGELOSANTE NUOVO DIRETTORE SANITARIO

CELANO -Il dottor Simone Angelosante assume la carica di Direttore Sanitario della Clinica L’Immacolata di Celano (AQ) subentrando al dottor Orazio Pennelli. Il dottor Angelosante, che aveva già ricoperto questo ruolo prima di interromperlo per il mandato come consigliere regionale, torna alla guida della struttura con rinnovato impegno.

Angelosante esprime la sua gratitudine al dottor Pennelli per il lavoro svolto e alla Direttrice generale, dottoressa Foglietta, per la professionalità dimostrata nel condurre la Clinica e la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di Fontecchio (AQ).

Grazie alla sua gestione, supportata dal dottor Emilio Nasuti, membro del CDA, e dal presidente dottor Giancarlo Calenzo, la struttura ha superato le difficoltà legate alla pandemia e al periodo complesso ereditato dalla precedente gestione. Un ringraziamento speciale va all’Onorevole Aldo Patriciello, fondatore e principale referente del gruppo NEUROMED, a cui la Clinica di Celano e la RSA di Fontecchio appartengono.

“La Clinica L’Immacolata”, si legge in una nota, “rappresenta una realtà consolidata nella sanità abruzzese e punta a raggiungere l’eccellenza attraverso nuovi progetti. Tra questi, spicca il rafforzamento della collaborazione con l’IRCCS Neuromed di Pozzilli, con la creazione a Celano di laboratori di ricerca di alta specialità in partnership con le università abruzzesi. Inoltre, si intensificherà la sinergia con le altre strutture del gruppo NEUROMED in Italia, con l’obiettivo di fare della Clinica un punto di riferimento regionale per l’alta qualità sanitaria”.

Novità e miglioramenti in programma:• Nuovi servizi sanitari: a breve saranno attivati i servizi di PET e medicina nucleare, molto attesi dalla comunità.• Ampliamento dei servizi ambulatoriali: grazie all’arrivo di specialisti del territorio, sarà garantita una medicina convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), rapida e di qualità.• Potenziamento della diagnostica per immagini: verranno implementati servizi di RMN “aperta” e TAC, disponibili anche per il settore pubblico, in linea con le normative nazionali per ridurre i tempi di attesa.• Nuova RMN ad alto campo: a medio termine sarà installata una risonanza magnetica di ultima generazione, specializzata nello studio del cervello.

E, ancora:• Raddoppio del parcheggio: per far fronte al previsto aumento dell’utenza, è in corso l’ampliamento dell’area parcheggio. * Raddoppio delle prestazioni di gastroscopia e colonscopia con un secondo professionista e nuova attrezzatura. • Innovazioni tecnologiche: il servizio di prenotazione di esami e visite sarà ottimizzato tramite WhatsApp (già attivo al numero 350 9450716) e altre soluzioni informatiche per garantire risposte rapide e immediate.

* Impegno per i pazienti: l’obiettivo primario della Clinica rimane l’umanità nel supportare i pazienti, accompagnandoli con attenzione e cura nei momenti di fragilità.