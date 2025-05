CLINICA ODONTOIATRICA D’ANNUNZIO: SINJARI, “IN DENTAL INNOVATION HUB, ALGORITMI PREDITTIVI PER CURE”

CHIETI – “Punto di forza della nostra clinica odontoiatrica è la creazione di un Dental innovation Hub, che vanta un laboratorio digitale 4.0 dove sono presenti tutte le apparecchiature più all’avanguardia per trattare il paziente in maniera minimamente invasiva e totalmente digitale, e il laboratorio di microscopia elettronica e Hi-Tech Dental Materials Lab, con importanti obiettivi di sviluppo anche sul fronte dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale”.

Ad affermarlo è Bruna Sinjari, professore associato di Materiali Dentari dell’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara, e che presta servizio anche nella Clinica odontoiatrica universitaria, nelle unità operative di “Accettazione e Prime visite” e in quella di “Protesi Dentaria “.

Sono ben dieci le unità operative all’interno della prestigiosa struttura fondata nel 1998, e da più di 20 anni punto di riferimento a livello nazionale e non di cui è direttore sanitario Sergio Caputi, ex magnifico rettore della D’Annunzio, professore ordinario di Protesi dentaria nei corsi di laurea in Odontoiatria e Igiene dentale, nonché presidente della Fondazione dell’Università Gabriele d’Annunzio. La clinica è certificata ISO 9001 per la qualità delle prestazioni e della ricerca.

La Dental innovation Hub, diretta dal professor Tonino Traini, spiega ancora Sinjari, “è una realtà nata grazie anche alla lungimiranza del professor Sergio Caputi che ha cercato di recuperare fondi per la sua realizzazione, w sta collaborando con altri colleghi della nostra università per poter sviluppare degli algoritmi predittivi soprattutto in campo diagnostico grazie alle oltre 15 mila prestazioni annue che effettuiamo presso la nostra clinica con l’obiettivo di ‘predire’ patologie potenziali e soprattutto dare delle terapie il più possibile individualizzate ai nostri pazienti”.

“In particolare – persegue il docente -, mi occupo dello studio e dell’applicazione dei materiali dentari, un ambito che ha un impatto diretto sulle cure odontoiatriche. I materiali che utilizziamo, dai più tradizionali a quelli fortemente innovativi quali ad esempio i materiali sviluppati per la tecnologia Cad-Cam e le stampanti 3D vengono costantemente studiati non solo per la loro efficacia nelle cure ma anche per la biocompatibilità e sicurezza dei pazienti. L’avanzamento della tecnologia ha coinvolto anche il campo dei materiali dentari. Per fortuna, oggi nella nostra clinica odontoiatrica, ci sono tutte le tecnologie per poter trattare il paziente con il massimo confort, dalle scansioni facciali a quelli intraorali ai movimenti articolari, piuttosto che utilizzare un materiale d’impronta come si faceva una volta. Questo ci permette di offrire al paziente la possibilità di valutare il trattamento odontoiatrico finale tramite le simulazioni digitali prima che esso venga intrapreso”.

Ad orbitare nella clinica odontoiatrica ci sono oltre i professori universitari e il personale ausiliario quali assistenti di studio odontoiatrico, oltre 300 studenti dei due corsi di laurea, 90 specializzandi delle tre scuole di specializzazione in Ortodonzia, Odontoiatria Pediatrica e Chirurgia Orale, dirette rispettivamente dai professori Felice Festa, Domenico Tripodi e Antonio Scarano, ed anche gli studenti dei master e dei corsi di perfezionamento provenienti non solo dall’Abruzzo, ma da tutta Italia.

“Il livello di formazione è garantito grazie anche alla presenza della clinica odontoiatrica situata proprio nel piano inferiore rispetto alle aule di didattica frontale, dove lo studente seguito dai tutor, dai professori e dai ricercatori svolgono la loro attività pratica. – sottolinea Sinjari -. Ciò rappresenta un aspetto determinante per implementare le attitudini professionali. Non sorprende dunque che sia i dentisti che gli igienisti dentali abbiano un grande tasso di occupazione già nei primi sei mesi dalla laurea”.