CLOSING SUMMER: A PIZZOLI DUE GIORNI DI FESTA PER SAN MATTEO

L’AQUILA – Pizzoli si prepara a vivere due giorni di festa in onore di San Matteo. Ieri, festa liturgica del Santo la Comunità gli ha voluto rendere omaggio facendo realizzare da Gennaro Troia della Scuola Napoletana Madonnari, una immagine dell’Apostolo, benedetta dal Parroco don Claudio Tracanna.

Sabato 23 settembre oltre gli stand enogastronomici che apriranno alle 19 è previsto lo spettacolo del comico barese Uccio De Santis e una serata disco dedicata ai ragazzi realizzata dal Guernica Club di Pizzoli.

Domenica 24 settembre la mattina sarà dedicata in particolare agli eventi religiosi con la celebrazione della Messa e la solenne processione che sarà animata dalla Banda “Città di Paganica”.

Dopo la processione apriranno gli stand enogastronimici per il pranzo domenicale.

Nel pomeriggio grande festa per i bambini con l’animazione a cura della Parrocchia S. Stefano e con la special Guest “Arianna: trampoli e giochi di fuoco”.

In serata rimarranno aperti gli stand enogastronomici e ci sarà un omaggio ai Queen con lo spettacolo “Queen on fire”. L’estrazione della lotteria e i fuochi pirotecnici concluderanno la due giorni di festeggiamenti organizzata dalla Parrocchia e dalla ASD Per Pizzoli.

In caso di pioggia tutti gli eventi si svolgeranno al coperto, nelle tensotrutture preparate dal Comitato organizzatore