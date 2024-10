CLUB KIWANIS L’AQUILA: RINNOVATO IL DIRETTIVO, CARROZZI PRESIDENTE AL POSTO DI GREGORI

L’AQUILA – Mercoledì 2 ottobre, si è riunita, in una conviviale, l’assemblea dei soci del Club Kiwanis della provincia dell’Aquila. Il Presidente uscente Claudio Gregori nel suo discorso di saluto, dopo “aver ringraziato tutti per questa meravigliosa esperienza”, ha ricordato la partecipazione ad alcune iniziative benefiche, soprattutto a favore dei bambini. La conviviale è stata l’occasione per rinnovare le cariche sociali con il passaggio della campanella da parte del presidente uscente al nuovo Roberto Carrozzi.

Sono state poi assegnate le altre cariche sociali previste dallo statuto Kiwanis così ripartite: Segretaria Roberta Giglio, Tesoriere Italo Colasimone, Giuseppe Tomassetti, Roberta Paifico, Gianfranco Di Benedetto e Giovacchino D’Annibale (Cerimoniere). Il neo presidente Carrozzi, nel ringraziare il presidente uscente Gregori per l’impegno profuso nel corso del suo mandato, ha ribadito “il massimo impegno per portare avanti le tematiche riguardanti i problemi dei più piccoli e degli svantaggiati, in particolare affermare la supremazia dei valori umani e spirituali su quelli materiali, promuovere la ricerca e il raggiungimento dei più alti livelli sociali, lavorativi e professionali e offrire, attraverso i Club Kiwanis, un pratico mezzo per formare amicizie stabili, per prestare un servizio altruistico e per costruire una comunità migliore”.