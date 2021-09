CLUB L’AQUILA NUOTO: 52 ANNI DI STORIA, SABATO GRANDE FESTA CON SOCI, AMICI ED EX ATLETI

L’AQUILA – Cinquantadue anni di ricordi, un pezzo di storia della città.

Il “Club L’Aquila Nuoto”, in occasione dei festeggiamenti per i 52 anni di attività (1969-2021), invita i propri Soci con i loro familiari ed amici e simpatizzanti, nonché gli ex atleti, alla cena che si terrà sabato 18 settembre, alle 20, presso l'”Hotel Fiordigigli” a Fonte Cerreto di Assergi.

Il ricavato della serata verrà interamente devoluto a favore di suor Emerenziana Pasta, missionaria della Dottrina Cristiana, in Makoua (Congo), e saranno promosse le attività dell’associazione Onlus “L’Aquila per la vita”.

“Il Club nasceva 52 anni fa in seguito alla fusione de ‘L’Aquila Nuoto’ con la ‘Rari Nantes L’Aquila’. Un pezzo di storia di questa città, e non soltanto perché tutti, ma proprio tutti, gli Aquilani hanno avuto a che fare per qualche motivo con il Club L’Aquila Nuoto”, si legge in una nota.

“Erano i primi del 1969 quando un gruppo di genitori si pose il problema di come far continuare l’attività natatoria ai propri figli che uscivano, senza futuro, dai mitici corsi di nuoto della Scuola del centro Coni. Corsi non a caso ben organizzati visto che il Comitato Regionale Coni, presieduto dall’ingegnere Emilio Mori, aveva sede all’Aquila e si avvaleva di qualificati tecnici di nuoto quali Antonetti, Bultrini, Iorio. Questi corsi sfornavano ogni anno almeno trecento ragazzini pronti per l’agonismo. Un enorme patrimonio che rischiava di andare perduto. Così nacque il Club L’Aquila Nuoto oggi presieduto da Cristiano Carpente”.