CNA ABRUZZO: ELETTI ORGANI DIRETTIVI COSTRUZIONI, INSTALLAZIONI E SERVIZI

PESCARA – Si è conclusa nei giorni scorsi, che le ultime assemblee elettive tenute in videoconferenza, la stagione congressuale delle Unioni della Cna Abruzzo.

A chiudere un ciclo iniziato a giugno, indicando i propri organismi dirigenti, sono state Cna Costruzioni, Cna Installazione e impianti e Cna Servizi alla Comunità.

Nell’area dedicata alle imprese di costruzioni è arrivata la conferma per Aurelio Malvone, teramano: lo ha designato l’assemblea tenuta in videoconferenza cui hanno preso parte anche presidente e coordinatore nazionale, Enzo Ponzio e Riccardo Masini.

Con Silvio Calice coordinatore, l’Unione che raggruppa anche altri “mestieri” guarda alle grandi opportunità offerte dal Superbonus 110%: attenzione che in Abruzzo si è tradotta nella costituzione di quattro consorzi di imprese nelle province abruzzesi: “Cons.Ab.” (Chieti-Pescara); “Consit” (L’Aquila); “Edilcoop Abruzzo” (Avezzano); “So.Co.Im.” (Teramo). Nella stessa Unione, dove figurano anche le imprese di pulizia e disinfestazione, Marco Antenucci è stato indicato come portavoce.

Sarà invece l’imprenditore vastese Cesare Altieri Vastese – anche in questo caso si tratta di una conferma, come per il coordinatore Silvio Calice – a guidare per i prossimi quattro anni Cna Installazione e impianti: a far parte della nuova presidenza sono stati chiamati Berardino Pierleoni (Avezzano), Franco Muffo (Chieti), Eros Germano (Pescara), Andrea Di Gregorio (Vasto) e Daniele Di Febo (Teramo).

Sabatino Colaiuda, aquilano, è stato infine designato portavoce dell’Unione Servizi alla Comunità, un arcipelago di attività che raggruppa tra l’altro la vasta e complessa filiera dell’automobile. Con lui ci saranno Giuseppe Ranieri (meccatronica e centri di revisione), Carlo D’Andrilli (carrozzieri), Andrea Sorge (gommisti). Con Gabriele Marchese, confermato coordinatore, spazio anche per Maurizia D’Agostino (tintolavanderie) e Gianfranco Sancaniatore (operatori giardini e verde).