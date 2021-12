CNA BALNEARI, “SULLE CONCESSIONI TAVOLO RIFORMATORE APERTO ALLE REGIONI”

PESCARA – Salvaguardare il modello balneare italiano, invidiato nel mondo e realizzato grazie al lavoro di una vita di decine di migliaia di imprenditori: questa la richiesta di CNA Balneari, rappresentata ieri dalla presidente nazionale Sabina Cardinali e dal coordinatore Cristiano Tomei, abruzzese, all’incontro tenuto al ministero dello Sviluppo Economico con il titolare del dicastero Giancarlo Giorgetti.

All’incontro erano presenti anche i ministri del Turismo, Massimo Garavaglia, e dei Rapporti con le Regioni, Mariastella Gelmini.

Imprese e Governo – spiega una nota diffusa dall’Ufficio stampa nazionale della Cna – si ritroveranno intorno a un tavolo per discutere sul tema delle concessioni demaniali, la cui scadenza è stata fissata al 2023 dalle recenti sentenze del Consiglio di Stato: in vista di quella data, CNA Balneari ha ribadito la necessità di istituire un tavolo tecnico riformatore con le imprese.

“Tavolo – aggiunge Tomei – in cui anche le Regioni, e dunque anche l’Abruzzo, dovranno essere chiamare a dire la loro e a mettere in campo una proposta che tenda a ribadire il valore del nostro originale modello di impresa: se per le imprese che già operano si chiede di garantire un periodo transitorio adeguato, per le nuove iniziative imprenditoriali la proposta è di mappare le coste per certificare la disponibilità del bene». «Mandare in liquidazione l’attuale modello balneare rappresentato da piccole imprese – secondo CNA Balneari – significherebbe provocare un impatto socio economico estremamente negativo”.