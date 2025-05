CNA CHIETI: CESARE ALTIERI E’ IL NUOVO PRESIDENTE, RINNOVATO GRUPPO DIRIGENTE

CHIETI – Cesare Altieri è il nuovo presidente provinciale della Cna di Chieti.

Lo ha designato ieri sera l’Assemblea elettiva della confederazione artigiana, tenuta al Palazzo della Sirena di Francavilla al Mare in una sala gremita.

Succede a Giuseppe Troilo, che ha guidato l’associazione artigiana negli ultimi anni e ha aperto i lavori.

Quarantacinque anni, di Vasto, una laurea in Economia conseguita all’Università degli Studi del Molise di Campobasso, Cesare Altieri è titolare dell’azienda di famiglia, specializzata nell’installazione e assistenza di impianti termici e di condizionamento.

Arriva alla presidenza con curriculum di “dirigente di lungo corso”, nonostante la giovane età. Negli ultimi 12 anni, infatti, ha ricoperto diversi ruoli di direzione e responsabilità, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’associazione sul territorio: dapprima come presidente regionale dei Giovani Imprenditori CNA (incarico che ha mantenuto fino al 2017) e successivamente come presidente regionale dell’Unione Installazione e Impianti. Incarico, questo, in cui si è distinto per una forte spinta al lavoro di formazione delle imprese.

Rinnovato, con lui, anche il gruppo dirigente confederale che lo affiancherà nei prossimi anni: della nuova presidenza faranno parte – con Letizia Scastiglia direttrice – anche Anna Rita Bianco, Francesco Carullo, Ilaria Del Borrello, Daniela Giangreco, Ivano Lapergola e Anna Consiglia Ranieri.

L’appuntamento di ieri, concluso da Nicola Tosi, direttore della Divisione Organizzazione e Finanza della Cna nazionale, ha visto anche l’importante contributo di riflessione, proposto alla platea di ospiti e delegati – presenti tra gli altri il presidente e il direttore regionale Savino Saraceni e Silvio Calice – da un testimonial d’eccezione come il professor Alfredo De Massis dell’università di Chieti-Pescara.

Considerato uno dei massimi esperti internazionali nel campo del passaggio generazionale nel mondo dell’impresa, De Massis ha proposto una riflessione sulle sfide e le opportunità che soprattutto nel mondo della micro e piccola impresa (dove ancor più forte resta il vincolo familiare) questo fenomeno comporta.

Argomento, questo, su cui si è soffermato anche Tosi, ricordando a sua volta, anche attraverso l’indagine condotta a livello nazionale nel corpo associativo, quanti siano ancora ragioni, ostacoli e vincoli che impediscono o rallentano una transizione verso il passaggio delle nuove generazioni alla guida delle aziende. Tema, questo, connesso più in generale ai problemi della trasmissione d’impresa: sono tante, ancora, le imprese in salute che cessano la propria attività per mancanza di un ricambio, che avvenga o meno in ambito familiare.

Molti ieri anche gli ospiti istituzionali presenti, che hanno voluto sottolineare il ruolo di rappresentanza del mondo della micro e piccola impresa che la Cna di Chieti esprime: l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca; il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, Daniele D’Amario; il presidente della Provincia, Francesco Menna; il presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, Gennaro Strever; il vicesindaco di Francavilla al Mare, Williams Marinelli.

Nel suo primo saluto alla platea, dopo l’elezione, Altieri ha voluto sottolineare l’onore e la responsabilità che lo legano al nuovo incarico. E indicato anche gli assi “strategici” attorno a cui costruirà la propria agenda di lavoro alla guida della Cna, in un territorio che da sempre rappresenta in Abruzzo un punto di riferimento e un’eccellenza per il tessuto produttivo: rafforzamento del sistema economico locale e apertura per le imprese al mercato internazionale; sfida dell’intelligenza artificiale; digitalizzazione; rilancio del Gruppo Giovani; formazione continua; riorganizzazione interna; rafforzamento della collaborazione con tutto il sistema Cna in Abruzzo.

“Non esiste grande impresa che non sia nata da una piccola idea – ha sottolineato dopo aver ringraziato il gruppo dirigente uscente – e per far questo serve un processo costante di ascolto degli imprenditori: creare sinergie e ricostruire fiducia serve a rafforzare una presenza sui territori”.

“