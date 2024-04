CNA L’AQUILA: CARISSIMI NUOVO PRESIDENTE. IL MESSAGGIO “VOGLIO TRASMETTERE FIDUCIA”

L’AQUILA – Un messaggio di fiducia verso il mondo delle imprese. Ma anche di ascolto e attenzione. E’ il primo segnale lanciato da Giorgio Carissimi, nuovo presidente di CNA Artigiani Imprenditori d’Italia L’Aquila all’indomani della sua elezione, avvenuta sabato pomeriggio scorso al termine dell’Assemblea straordinaria della confederazione artigiana aquilana: subentra a Claudio Gregori, che ha presieduto l’associazione in questi anni.

Alla presenza del Presidente e del Direttore di Cna Regionale Abruzzo, Savino Saraceni e Silvio Calice, oltre che di numerosi dirigenti associativi, tra cui Giorgio Stringini che per anni ha guidato la confederazione artigiana del Capoluogo, Carissimi ha assunto così la guida della CNA aquilana.

Cinquantun anni, titolare del ristorante “da Giorgione”, in via del Guastatore, è imprenditori di lungo corso del settore del turismo e della ristorazione: «Quello che vorrei trasmettere assumendo questo incarico – ha detto tra l’altro nel suo intervento di saluto davanti all’assemblea – è l’idea di rivolgerci al nostro mondo di riferimento, quello degli artigiani, dei commercianti e delle piccole e medie imprese, infondendo un messaggio di fiducia. Per ottenerla, li assisteremo sul campo, in tutte le loro esigenze. Una cultura del “fare”, insomma, per un mondo in cui tutto è cambiato negli ultimi dieci anni: e questo sarà possibile solo ascoltando gli imprenditori, venendo incontro alle loro esigenze reali».