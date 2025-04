CNA L’AQUILA: CONFERMATO CARISSIMI ALLA PRESIDENZA PROVINCIALE. ELETTO NUOVO DIRETTIVO

L’AQUILA- Giorgio Carissimi è stato confermato alla presidenza della Cna provinciale dell’Aquila. Lo ha deciso l’Assemblea elettiva tenuta martedì scorso, che ha eletto anche i componenti della nuova presidenza.

«Sono consapevole delle sfide che ci attendono, ma sono convinto che con il supporto di ciascuno di voi possiamo affrontarle con determinazione e spirito di collaborazione. Siamo una squadra, e il nostro successo dipenderà dal nostro impegno reciproco, dalla nostra capacità di ascoltarci e lavorare insieme per un obiettivo comune. E il fatto che nuove energie abbiamo accettato di entrare a far parte del nostro gruppo dirigente – ed io per questi voglio qui ringraziare tutti – è un indubbio segno di vitalità» ha detto tra l’altro salutando la platea degli ospiti, tra cui il presidente e il direttore regionale Savino Saraceni e Silvio Calice, il presidente e il direttore della Cna di Teramo, Bernardo Sofia e Federico Scardecchia, la direttrice della Cna di Chieti, Letizia Scastiglia.

Con Carissimi, del nuovo organismo che guiderà la confederazione artigiana aquilana fanno parte Daniele Fulvimari (indicato come vicepresidente), Francesco Dioletta, Rita Barone, Graziella Lattanzi, Gabriele Sette, Davide Petrella, Giovanni Cirillo, Giorgio Stringini e Franco Ruggieri (per l’area di Sulmona).

Delineando gli obiettivi del suo mandato, Carissimi ha aggiunto: «Il mio impegno sarà quello di continuare a rafforzare la nostra associazione, di renderla punto di riferimento per tutti e di ampliare la nostra rete di contatti e collaborazioni, affinché le nostre attività possano crescere e prosperare». Un progetto in linea con il tema del percorso assembleare nazionale della Cna, che ha scelto come slogan “Una visione futura. Progetti, impegno, responsabilità”.

A confortare le aspettative del nuovo gruppo dirigente che si stringe attorno a Carissimi, ci sono poi i risultati organizzativi conseguiti dalla CNA aquilana, che ha chiuso il 2024 con circa mille imprese associate, cui vanno sommati oltre 1.300 cittadini, circa 900 dei quali pensionati. Una cifra importante che il 2025 sembra destinato a rafforzare ulteriormente. Risultati cui vanno aggiunte le prestazioni erogate dalla società di servizi del sistema Cna dell’Aquila presieduta da Massimo Biancone.