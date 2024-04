CNA L’AQUILA: GREGORI LASCIA INCARICO PRESIDENTE, POSSIBILE SUBENTRO CARISSIMI

L’AQUILA – Cambio della guardia in seno alla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media impresa (Cna) della provincia dell’Aquila: il presidente, Claudio Gregori, lascerà la carica e al suo posto dovrebbe subentrare Giorgio Carissimi, imprenditore e tra l’altro proprietario di strutture ricettive e della ristorazione.

Secondo quanto appreso, non si esclude potrebbero esserci altri nomi in lizza per l’incarico.

Il motivo della decisione di Gregori, imprenditore nel settore dei servizi, è legata alla nomina come coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia nel corso del congresso del dicembre scorso.

Lo stesso Gregori ha convocato per il prossimo 5 aprile alle ore 9 in prima convocazione, e per il prossimo 13 alle ore 16 in seconda, l’assemblea straordinaria con all’ordine del giorno la ratifica delle dimissioni del presidente e il rinnovo degli organi sociali.